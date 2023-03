Jaja Calderón se refirió a la cobarde agresión que le propinó Claudio Reyes

El querido comediante nacional, Jajá Calderón, alzó la voz y se refirió a la agresión sufrida por parte del "humorista" y fanático de la ultraderecha política de este país, Claudio Reyes, en un incidente ocurrido la semana pasada y que fue destapado por Óscar Gangas.

El hecho se produjo en una “cena de convivencia” entre artistas, donde participaron distintos famosillos que suelen reunirse a jugar a la pelota. Según testigos, el ex Jappening con ja se enojó por una imitación del Presidente Gabriel Boric.

Ante esto, el humorista afectado aseguró que el ataque “fue muy fuerte” y le trajo graves consecuencias.

“Cuando pasó (la agresión) se le dijo que se acercara, que ofreciera disculpas y siguió con los malos tratos, agresivo y como no entiende, será la justicia la que determine responsabilidades”, lanzó, anunciando que tomará acciones legales contra el artista que encarna a Charly Badulaque.

Al ser consultado sobre las secuelas que le dejaron los golpes, el comediante confirmó que “terminé con una crisis de pánico a las 2 de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, solamente por el odio que le tiene al Presidente”.

“Yo estaba de cabecera de mesa, comencé a imitar a Boric, con el mismo discurso que hizo en la ONU”, detalló al referirse sobre la broma que habría originado la molestia del enamorado de la ultraderecha. Además, el afectado recalcó que en la junta no hubo consumo de alcohol.

Finalmente, indicó que el acusado “fue maletero, me pegó a mano media cerrada, otros dos combos y el cuarto no llegó porque lo separaron. Gracias a Dios me supe contener”.