Jair Bolsonaro quedó inhabilitado hasta 2030 y pierde sus derechos políticos

Este viernes, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue encontrado culpable de abusos de poder, la sentencia fue comunicada por la magistrada Carmen Lúcia Antunes, del Tribunal Superior Electoral (TSE)

De esta forma finalmente se conformó una mayoría que se inclina por quitarle todos sus derechos políticos durante ocho años.

Se le acusa de abusos de poder en el marco de la campaña electoral que llevó a la presidencia al progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Antunes aludió así al voto del juez Benedito Gonçalves, relator del proceso, quien pidió condenar a Bolsonaro.

Asegurando que todo esto es por una reunión que convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022.

Con el objetivo de descalificar el sistema electoral y sembrar dudas sobre la imparcialidad del Poder Judicial, en momentos en que aspiraba a la reelección.

Cabe destacar que gracias a esta inhabilitación política, el exmandatario de ultraderecha no podrá participar de las próximas elecciones.

Una mayoría de cinco de los siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño falló a favor de declarar culpable al exmandatario.

🚨🚨🚨 TSE forma maioria para tornar Bolsonaro inelegível até 2030.



Mais informações em instantes. pic.twitter.com/EDdDXue1bO — Metrópoles (@Metropoles) June 30, 2023

La reacción de Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil se refirió al fallo y le mencionó a la prensa que la inhabilidad política a la que se enfrenta no quiere decir que esté "muerto" políticamente.

"Aquí, en Juiz de Fora, hace no mucho trataron de matarme cuando me apuñalaron en el estómago. Hoy, me apuñalaron en la espalda con la inhabilidad por abuso de poder", dijo Bolsonaro.

"No estoy muerto, vamos a seguir trabajando, tenemos la intención de hacer elegir varios alcaldes en las elecciones del año que viene. No es el fin de la derecha en Brasil", señaló el exmandatario brasileño.