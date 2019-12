La cuenta oficial del equipo de la cuarta región subió una gráfica con el anuncio.

"Bienvenido Jaime ''Pajarito' Valdés al más antiguo del norte. Los pastos de La Portada sabrán de tu talento por todo el 2020, pase lo que pase este 22 de enero lo disfrutaremos hasta el fin de la temporada", informa el club en sus redes sociales.

De esta manera, Valdés podría jugar en Primera A o Primera B, descartando la opción de que vaya a defender la camiseta de Monarcas Morelia.

A través de sus redes sociales, el volante mostró su felicidad por este nuevo paso: "Gracias gracias nos vemos el lunes. Con todo el 2020".

Mira las reacciones acá:

No buena, TREMENDA CONTRATACIÓN, Pero aún no tenemos 11 para la final. De a poco, vamos por más!!!! Falta un 9 de jerarquía, otro arquero, lateral derecho, 10 clásico para no matar a pajarito... y otro puntero de jerarquía... y de ahí armar la banca. Perdón por querer tan poco...