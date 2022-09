Jaime Vadell aseguró que Luciano Cruz-Coke "se convirtió en un momio terrible"

El reconocido actor nacional, Jaime Vadell, conocido por sus recordadas interpretaciones en Amores de Mercado, Purasangre o Pecadores de TVN analizó su carrera personal con el sitio Fotech, donde también se refirió a quien fue su compañero por esa época, Luciano Cruz-Coke, que luego fue ministro del expresidente Sebastián Piñera y actualmente se desempeña como senador de Evopoli.

El actor aseveró que "Luciano es muy agradable como persona. Ahora se convirtió en un momio terrible. Pero no lo era, era de intereses amplios, con una mentalidad muy liberal".

Además, expresó que es un "muy simpático tipo. Las vueltas que da la vida. Ahora debe de ser igual de simpático. ¡El problema es que está tan momio! Yo no lo he visto hace mucho tiempo, pero estoy seguro que está igual de agradable".

En esa misma línea, recordó el rol del senador en "Amores de Mercado". "Y además talentoso, era un buen actor. Camilo era muy divertido. Yo era el padre adoptivo de Álvaro Rudolphy, el pituco", señaló.

"De repente llegó a mi casa el otro personaje, el pop. Y hablándome completamente distinto, con otra terminología, con otra entonación, con otra melodía. Y yo no me di ni cuenta del cambio. Fue fantástico eso (se ríe). Me daba risa, me entretenía. Él hablaba de otras cosas, de otra forma", expresó el actor.

"Y yo le decía 'sí, tienes razón'. Igual como si hubiese sido el otro personaje. Ahí se demuestra que todo esto es un juego. Los alumnos de teatro que alguna vez quieran escuchar las tonteras que yo estoy diciendo, deben recordar que esto no es una misa ni es un trabajo para caer de rodillas al suelo", señaló.

"No señores, es un juego. Así que jueguen a ser pesados, jueguen a ser borrachos, jueguen a ser lo que sea. Pero no se lo tomen en serio esto. ¡Ya, dimos una lección a las personas que van en primer año de teatro!. Son personajes episódicos, finalmente. Que sirven para llenar un espacio, para llenar el cuento, pero no son personajes que tengan mayor interés", relató.

Luego cerró afirmando que "ese tipo de personaje es uno de relleno, en el fondo para armar el cuento, le sirve de unión al guionista. Pero lo pasé muy bien, entre otras cosas, porque tenía muy poca responsabilidad. El que se llevaba todo el peso era Álvaro".