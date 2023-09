Jaime Vadell asegura que la nueva Constitución “va a ser peor que la de Pinochet”

El reconocido actor chileno Jaime Vadell tras realizar un excelente papel en la película "El Conde" dirigida por Pablo Larraín compartió en una entrevista con CNN un potente análisis sobre la actualidad política del país.

Jaime Vadell en la película "El Conde"

A pesar de que el artista dejo su militancia en el Partido Comunista bastante tiempo antes del Golpe de Estado, fue enfático en señalar que “no soy anticomunista”.

“No podía seguir ahí porque es un partido que exige mucha disciplina, cosa que no me gusta, y hay que seguir una línea política determinada frente a cualquier problema, cosa que tampoco me gusta porque los problemas son distintos y, por lo tanto, la reacción de uno frente a ese problema tiene que ser distinta”, comentó el actor, en una conversación con Matilde Burgos para CNN Chile.

La periodista, al preguntarle por la izquierda, Vadell afirmó que “el problema de la izquierda es que no ofrece algo concreto porque no tiene algo concreto. Antes la izquierda era marxista, ¿ahora qué es?”.

Jaime Vadell hizo pebre el proceso constituyente

El popular actor también habló del rol del presidente Gabriel Boric y afirmó que “a mí me gusta, pero pucha que mete la pata. De repente, Gabriel Boric parece que fuera presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) por como habla. En la FECH se decían esas cosas, el presidente de la FECH podría decir cualquier cosa, pero el presidente de Chile no puede decir cualquier cosa”.

Finalmente, Jaime Vadell opinó sobre el proceso constituyente y definitivamente lo hizo pebre: “Creo que va a significar una involución. Pienso que esta Constitución va a ser peor que la de Pinochet, más sibilina, más reaccionaria, más prohibitiva, peor”.