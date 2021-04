Jaime Mañalich "traicionó" a Piñera tras emitir impactantes declaraciones en CNN Chile

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, realizó un duro diagnóstico sobre la situación de la pandemia de coronavirus que enfrenta Chile y el mundo.

En entrevista con el medio CNN Chile, el médico de 66 años aseguró que el presidente, Sebastián Piñera, se equivoca al decir que nuestro país alcanzará la inmunidad de rebaño hacia fines de junio.

Esto, pese al promisorio plan de inmunización que se está llevando a cabo a lo largo y ancho del país, el que incluso ha servido de ejemplo en varias partes del mundo.

El otrora ministro de Salud durante los primeros meses de pandemia (hasta junio de 2020), indicó que la realidad indica que no será posible alcanzar la inmunidad de rebaño como tal en el corto plazo.

“¿Cuándo se alcanza la inmunidad de rebaño? no cuando no hay casos, se alcanza la inmunidad de rebaño cuando cada persona contagia a menos de una”, subrayó el ex ministro.

“Esto requiere una inmunidad colectiva transnacional”, añadió, asegurando que será difícil volver a la normalidad si “Brasil se mantiene como un hoyo negro” en Latinoamérica.

Consultado por los dichos de Piñera, quien a inicios de marzo dijo que estaban “trabajando muy duro para obtener la inmunidad de rebaño y esperamos tenerla a mediados de año, antes de finales de junio”, el ex titular de Salud aseguró que el Mandatario “se equivoca”.

Sobre si lo había conversado directamente con él, considerando que son cercanos políticamente, Mañalich admitió que no lo habían hablado: “Yo le diría que hablar hoy día, con las variantes que están apareciendo, de un objetivo de inmunidad de rebaño en el cual la vida va a volver a ser normal…. no”, subrayó.

Asimismo, el exministro defendió la gestión de su sucesor, Enrique Paris, pero lanzó algunas críticas hacia el Gobierno en general, manifestando que en las vocerías han estado débiles.