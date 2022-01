El curioso nombre que plantea Jaime Mañalich para las presidenciales del 2025

“Ella va a hacer lo imposible por no ser ministra de Salud porque eso significa que su carrera política se terminará a los dos años de haber asumido, máximo tres”, aseguró.

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, sorprendió a todos al anunciar el nombre de su futura candidata a la presidencia de la República en el año 2025. Se trata de una de las grandes figuras del Frente Amplio y artífice de la victoria de Gabriel Boric en el balotaje: la doctora Izkia Siches.

En conversación con ADN Radio, la ex autoridad aseguró que “yo creo que Izkia Siches es poco probable que sea ministra de Salud, me la imagino en una carrera política aspirando a la presidencia y no hay nada más contradictorio que mantener una aspiración a la presidencia siendo ministra de Salud”.

“Me la imagino más como vocera. Ella va a hacer lo imposible por no ser ministra de Salud porque eso significa que su carrera política, siendo una persona muy joven, se terminará a los dos años de haber asumido, máximo tres”, dijo.

Además, agregó que “hay muchas personas muy capaces para ser ministro de Salud. Desagraciadamente ella ya tiene un discurso que se le haría exigible cuando asumiera como ministra, es decir la estrategia para manejar el Covid ¿Sigue siendo 0 covid como ella propuso?”.