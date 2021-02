Jaime Mañalich criticó la efectividad de la fase 1 del Plan Paso a Paso

El ex secretario de Estado señaló que el confinamiento total "no tiene ningún beneficio sanitario" y que constituye una "pérdida de derechos de las personas".

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que la fase 1 de cuarentena del Plan "Paso a Paso", a su juicio, "es algo que ya no sirve" porque es una medida de "coerción y de pérdida de derechos de las personas de una magnitud que no puede seguir".

En entrevista con La Tercera, Mañalich, quien dejó el cargo de ministro de Salud hace ocho meses, habló de las medidas sanitarias y el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en el país y sostuvo que "el virus ya está buena persona... Los virus para sobrevivir tienen que hacerse más contagiosos y menos letales y eso es lo que va a pasar".

Al ser consultado por su opinión de la estrategia sanitaria del Gobierno, Mañalich hizo hincapié en el confinamiento absoluto, que a su juicio, es algo que "ya no sirve" y que constituye una "pérdida de derechos de las personas de una magnitud que no puede seguir durando y tiene muchos efectos adversos".

"Es más, no tiene ningún beneficio sanitario. El confinamiento es algo de lo cual hay que alejarse rápidamente", dijo y, en contraparte, se mostró de acuerdo con mantener el toque de queda, ya que "sirve si hay control policial que evite reunirse masivamente".

Y explicó que "el toque de queda no hay que mirarlo como los recuerdos que tenemos de tiempos de dictadura, donde estaban los militares en la calle, con el peligro de la vida que significa. Tiene que haber cierta flexibilidad, pero la idea es que en esas horas no haya reuniones sociales".

Respecto a la vacunación, el ex titular de Salud aseguró que se inoculará cuando le toque por la edad y apuntó que lo realizado hasta ahora "es un motivo de alegría, refleja la calidad del sistema de salud chileno", pero que "hay que tener mucha prudencia en no tener un exceso de confianza. En ese sentido, lo probable es que este virus siga circulando, enferme a algunas personas, y que esté entre nosotros hasta mediados de 2022".

"Lo peor que podría pasar es que la gente dijera: 'Ya, tenemos la vacuna, estamos listos'. Por lo demás, hay que recordar que la persona que se vacuna necesita dos dosis, al menos con Pfizer y Sinovac. Pensar que vamos a tener una inmunidad de rebaño en marzo no va a ocurrir", añadió.

"El mérito de la campaña de vacunación es del Presidente", cerró.