Jaime García se aburrió y le puso fecha a su salida de la banca de Ñublense

Un complicado momento está viviendo el entrenador de Ñublense de Chillán, Jaime García, ya que no ha logrado regularidad en el inicio de esta temporada y ha debido restructurar el equipo. Además, se le suma el mal estado de la cancha del estadio Nelson Oyarzun.

El entrenador expresó su molestia en conferencia de prensa, donde afirmó que "uno espera respeto, a veces hay momentos que uno tiene que culminar sus proyectos bien y creo que este es el año. Merezco respeto, así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está".

En esta misma línea, el técnico aseguró que no está buscando responsables, sino más bien soluciones: "Esto viene de todos, desde acá hasta allá abajo. Solamente pido lo que tiene que ser una cancha. Buscar culpables, yo no soy detective ni quiero serlo, no me interesa. Lo único que pido es eso, creo que lo merezco".

Ante esto, el entrenador le puso fecha a su salida del banco de ñublense, asegurando que "hay que terminar bien el año, lo voy a hacer, por respeto al club y a la personas que están a cargo del club, de la persona que me trajo. Hay momentos e instancias para decir ‘ya, este año tiene que ser maravilloso, terminar maravilloso para volar'".