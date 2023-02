Jaime García pide la suspensión del duelo ante Colo Colo por incendios en Ñuble

El entrenador de Ñublense de Chillán, Jaime García, habló durante las últimas horas sobre la desazón que vive el plantel a raíz de los incendios forestales que golpean a la región de Ñuble, situación que pone en duda el partido contra Colo Colo en el Monumental pactado para este lunes 6 de febrero.

“Lo estamos evaluando, yo no sé que es lo que piensan en Santiago. Nuestro plantel está preocupado, los jugadores me han hecho saber en qué podemos ayudar. Es complicado para nosotros, uno tiene que empatizar con nuestra gente”, señaló el técnico del cuadro chillanejo a Radio ADN.

El DT de los “Diablos Rojos” espera que el duelo se suspenda. “Con lo que está pasando a nivel de región, el fútbol pasa a segundo plano, para mí lo más importante es la familia, la gente y lo que podamos aportar como plantel. Hay que empatizar un 1000%, si hay que ir a remover escombros u otras cosas”, sostuvo.

El entrenador remarcó que el equipo no está pensando en jugar ante Colo Colo. “Ahora estamos enfocados en poder ayudar en lo que se pueda, pero no sabemos cómo, porque tampoco te puedes acercar. Ahora yo me muevo con el cuerpo técnico para ver en qué podemos aportar”, indicó.

Además, el estratega no ocultó sus deseos por homenajear al Cuerpo de Bomberos que lucha contra las llamas. “Es fácil hablar por TV, queremos accionar, hacerles un homenaje grande como corresponde, compartir con ellos. A lo mejor no es nada versus lo que ellos arriesgan. Estamos pensando en qué podemos ayudar rápido”, agregó.

Finalmente, el entrenador de Ñublense empatizó con las familias damnificadas por los incendios. “El esfuerzo de años lo está consumiendo algo que podríamos haber reaccionado temprano. A mí me pasa algo así y me muero. Hay familias que se han sacado la mierda toda la vida para tener su casa y que se vaya de la nada, es complicado, es fuerte”, concluyó.