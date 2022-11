Jaime García aseguró que no tiene miedo de jugar "con Boca o River en la Copa Libertadores"

El entrenador de Ñublense de Chillán, Jaime García, no pudo ocultar su emoción y alegría tras alcanzar el subcampeonato de Primera División y la inédita clasificación a la fase grupal de la Copa Libertadores 2023. Una vez finalizado el encuentro, el DT de los 'Diablos Rojos' le hizo un llamado a todos los estamentos del club a "disfrutar" del gran momento que están viviendo.

Jaime García disputará la Copa Libertadores con Ñublense.

"Jugar con Boca o River, y todos esos equipos que están en copas internacionales como la Libertadores es un orgullo", inició el entrenador de los chillanejos en conferencia de prensa.

Sobre la histórica participación en la Copa Libertadores 2023, el DT consideró que "todavía no lo dimensiono. Yo invito a disfrutar y a que estén contentos porque es muy concretar un equipo que monetariamente no es alto, es un grupo de guerreros. Yo a veces me callo muchas cosas, he cuidado al club al máximo".

"Diviértanse, emociónense, no cualquiera está en este sitial. Hemos venido cuatro años de menos a más y no hay que estancarse. Si queremos que el club crezca y que juegue todos los años Copa Libertadores, hay que creer en los proyectos", cerró el DT de Ñublense.