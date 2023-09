Jaime Bellolio se llena de aplausos tras condenar "sin peros" el Golpe de Estado

Jaime Bellolio, exdiputado UDI y exministro del Gobierno de Sebastián Piñera, se llenó de aplausos y buenos comentarios desde el oficialismo por condenar “sin peros” el Golpe de Estado de 1973.

El exvocero de Gobierno en conversación con Radio Pauta señaló que no se puede separar el Golpe de las violaciones de derechos humanos que se llegaron a durar 17 años y por lo mismo, “no se puede justificar”, señaló.

“Yo entiendo que algunos quieran tratar de reivindicar el Golpe. Pero creo que es un absoluto despropósito y que, conociendo lo que ocurrió después, simplemente no se puede hacer”, partió comentando.

A pesar de no estar de acuerdo, indicó entender la postura de algunos miembros de la derecha “el 10 de septiembre de 1973″. Pero, que no la comprende al 10 de septiembre de 2023 “Porque tú sabes que el Golpe llevó a que hubiera masivas violaciones a los derechos humanos y por tanto, no se puede justificar el Golpe a continuación”, afirmó.

Jaime Bellolio se llenó de elogios

En el mundo de las redes sociales, algunas voces desde oficialismo y otras desde la izquierda valoraron las declaraciones Bellolio, destacando que es “un destello de luz entre tanto nubarrón”.

“Nobleza obliga: si se trata de construir consenso, esta me parece una mirada de futuro con la que estoy de acuerdo. Mis respetos”, comentó el diputado Juan Santana (PS).

“Gracias Jaime por mostrar la decencia que a mucho les falta en esta fecha trágica”, señaló Marco Enríquez-Ominami.

Además, otras figuras importantes del oficialismo destacaron los dichos del exvocero de Gobierno de Piñera.

Nobleza obliga: si se trata de construir consenso, esta me parece una mirada de futuro con la que estoy de acuerdo.

Mis respetos @jaimebellolio. https://t.co/jxJBwdlnwy — Diputado Juan Santana (@Juan_SantanaC) September 7, 2023

Lamento que discursos que deberían ser de sentido común, sean la excepción en la derecha chilena. Gracias Jaime por mostrar la decencia que a mucho les falta en esta fecha trágica. https://t.co/xlZ7HY7NYs — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) September 7, 2023

El Espíritu Santo existe, ha iluminado a @jaimebellolio , ese es exactamente el punto. HOY no se puede JUSTIFICAR EL GOLPE. https://t.co/Cv1lQ9No5i — Marta Lagos (@mmlagoscc) September 7, 2023