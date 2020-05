La presidenta de la UDI abordó uno de los temas más complicados para el Gobierno.

Van Rysselberghe se refirió al polémico caso de Cencosud quien se había acogido a la ley de protección del empleo en medio de la pandemia del Covid-19 que afecta al país, pero que luego reculó en su actuar.

En entrevista con El Mercurio la parlamentaria de la UDI comenzó diciendo que las decisiones del Gobierno van en la dirección correcta: "nos encontramos muchas veces con una oposición bastante dura poniendo palos en la rueda, lo que genera a veces que propongamos una medida y termina saliendo otra muy distinta que no cumple con los efectos que uno busca".

Pero para Van Rysselberghe el problema no solo es la oposición al Gobierno, también apuntó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien "le faltó rigor intelectual para abordar el caso y se equivocó", aseguró la presidenta dela UDI.

De igual modo, destacó que: “le ha tocado trabajar duro y está haciendo un esfuerzo importante (…) en este tema no coincido con él. No quedó bien resuelto: lo que se aprobó no es lo propuesto por el ministerio, sino por el Frente Amplio, y fue Briones el que abrió la puerta para aquello”, sentenció.