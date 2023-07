Jackson asegura que todos los involucrados en el Caso Convenios serán despedidos

El ministro Jackson, durante la mañana del día sábado, habló sobre la postura que ha adoptado Gobierno respecto al Caso Convenios.

En conversación con CHV Noticias AM, el secretario de Estado afirmó que aquellas personas que se compruebe que estuvieron vinculadas al caso convenios tendrán que dejar el cargo, pero reveló que esperarán una resolución judicial, y no harán juicios anticipados.

Jackson en CHV Noticias Am

“Lo primero es entregar toda la información de todos los convenios”, agregó el ministro de Desarrollo Social. “Si hay una persona sancionada, se va. Y, por lo tanto, eso ha sido una definición, al menos de este Gobierno, que cada persona que se ha demostrado que tiene algún nivel de vinculación, se aparta”, indicó Jackson.

“Independiente de los procesos de sumario administrativo o de los procesos penales, hay un tema más importante que es la confiabilidad de las instituciones y en este caso de las autoridades que dirigen algunas reparticiones de Gobierno”, añadió.

Jackson habló sobre el robo en el ministerio

El robo de computadores desde el ministerio de Jackson lo ha mantenido en el ojo del huracán en los últimos días, sobre el tema el ministro señaló que todos los antecedentes están respaldados. “No hay información que se iba a eventualmente perder o que no iba a funcionar el Ministerio de Desarrollo Social porque no hubiera computadores”, reveló.

Sobre las presiones que ha ejercido la oposición y que piden su destitución del cargo, Giorgio Jackson enfatizó en que “el presidente tiene siempre sobre la mesa la posibilidad de contar con los colaboradores que él desea”.

“Él es el que define, finalmente, y yo estoy para colaborar con el proyecto, desde donde sea. Y, por lo tanto, es su definición”, cerró.