J.A Neme dejó como un imbécil a Joaquín Lavín Jr. en plena emisión del Mucho Gusto

El diputado le sacó en cara al periodista su "tejado de vidrio" debido a que su padre fue denunciado por corrupción. Neme lo dejó como un imbécil ante todo el país.

Un épico momento se vivió la jornada de este jueves en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, donde José Antonio Neme y Paulina de Allende-Salazar desmenuzaban los coletazos del reportaje que presentaron el miércoles mostrando varias irregularidades en el municipio de Maipú, dirigido por Cathy Barriga.

Ahí, mientras hablaban sobre la nula respuesta de la alcaldesa al respecto, que apenas contestó por redes sociales y aludió a "violencia" del reporteo por ser mujer.

En ese momento, Joaquín Lavín Jr., esposo de la ex Mekano y diputado que no asiste casi nunca a las sesiones del Congreso, decidió agarrar el teléfono y llamar para hacer sus descargos. Sin embargo, atacó de una a José Antonio, sacándole en cara su "tejado de vidrio".

"Estoy bastante molesto... indignado más bien", dijo de entrada, agregando directamente al conductor que "si hablan de Maipú, especialmente tú, aquí hay conflictos de interés".

Luego, se largó con todo. "Si hablamos de corrupción, si hay una persona que fue condenada por fraude al Fisco en este municipio fue su padre que fue concejal de Maipú en la gestión anterior", soltó.

Ahí, el periodista lo escuchó con la cara desencajada. Y paró todo para dar su respuesta. "¿Fui yo condenado por corrupción?", le comentó inmediatamente, generando un áspero diálogo.

"No, pero hay un conflicto de interés", señaló Lavín.

"Contésteme la pregunta diputado ¿Fui yo condenado por corrupción?", replicó Neme.

"No...", respondió el diputado.

"¿He sido yo servidor público o he postulado a un cargo de elección popular?", volvió a preguntar el periodista.

"No tengo conocimiento", puntualizó Lavín, bajando el tono de voz.

Ante eso, Neme se lanzó con todo contra el parlamentario: "Yo puedo responder por mí y por mi trabajo, No puedo responder por terceras personas, ni por mi padre ni por mi madre. Si usted se refiera a que mi padre fue condenado por corrupción, se lo digo abiertamente: sí, fue condenado por corrupción. Y lo digo con la honestidad y la franqueza que me caracteriza".

Tras esto, Neme le lanzó puras bombas. "Las responsabilidades penales, porque usted lo sabe muy bien porque es diputado de la República aunque haya asistido muy poco al Congreso, las responsabilidades penales son individuales. Entonces, cuando usted me va a emplazar a mí, empláceme por una responsabilidad personal y no la responsabilidad de mi padre, porque yo no tengo nada que ver con él en términos penales", manifestó.

Y añadió: "Yo puedo empatizar con él, puedo tener una relación con él como usted tiene con su mujer que tiene harto que explicar respecto a las platas de Maipú, entonces mejor utilice el tiempo que le estamos dando para hablar respecto a lo que ha hecho la alcaldesa en el municipio. Eso no más le digo".

Tras el tenso encontrón, Paulina Allende-Salazar tomó la batuta, saliendo el periodista de pantalla, donde Lavín Jr, continuó con sus descargos.

Qué vergüenza esto.



Cuando pensábamos q la política no podía caer más bajo, llega esta llamada de Lavín Jr a #MuchoGustoMega para quejarse del reportaje a Cathy Barriga y lanza toda la 💩 q sea posible para tapar otra 💩



Bien Neme ahí. pic.twitter.com/LW0CrZosrv — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) April 22, 2021

Sin embargo, al final, y tras el abrupto corte del diputado, José Antonio Neme señaló que "no tengo ningún conflicto de interés, jamás voy a negar situaciones que son de conocimiento público: efectivamente mi papá fue alcalde y estuvo involucrado en un caso de corrupción y fue condenado".

Finalmente, el periodista aseguró que: "ustedes me conocen y no me gusta que me arrastren el poncho porque yo tengo carácter y no me voy a dejar pisotear ni por el Presidente de la República ni por nadie en televisión. Entonces me pareció que era antojadizo, injusto con mi papá. Y él lo quiso sacar a colación y yo le contesté", mencionando que "no voy a andar esquivando, que la Paulina me defienda, o que la Diana mande a comerciales. No señor. Si el diputado quería imputarme algo, yo le contestó y punto".