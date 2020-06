IzkiaChallenge:La tendencia que salió a respaldar a la líder del Colegio Médico

Me gusta hacer las cosas bien.

Mi trabajo lo hago bien y cuando tomo, tomo bien.

Me encantan las cervezas todas y lo que hago en mi vida privada no debería importarle a nadie.

Llevo sin darme cuenta como 10 años haciendo el #IzkiaChallenge, sino pregunten por mí en la USM. pic.twitter.com/yH0TM6FEkc