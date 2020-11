Izkia Siches lanzó un ultimatúm al Minsal para que cumpla sus compromisos con el gremio

La presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, le dio un plazo de 30 días al Ministerio de Salud para que responda a los compromisos que ha adquirido con el gremio, entre ellos, la rebaja de asignaciones a algunos médicos.

Las relaciones entre el ministro de Salud, Enrique Paris, y el Colegio Médico han subido de tono durante las últimas semanas, luego de las polémicas declaraciones de la autoridad sobre el sueldo de los médicos y el supuesto bono que habían recibido.

Este punto fue dado a conocer por el gremio, ya que se ha generado en distintos servicios de Salud, donde hay diferencias entre médicos que ejercen una misma especialidad.

Tal como lo dijo la representante del Colmed en el Hospital Sótero del Río, Florencia del Río: “Nosotros hace un año y medio que empezamos a recibir médicos que llegaban en su proceso de evolución y los cuales no les pagaban lo mismo que el resto. O sea, básicamente un anestesista que llegó el año 2018 recibía distinto que lo que recibía un anestesista que llegó el 2019, y eso para todas las especialidades”.

Algo que se repite en Aysén, según explicó la delegada de los médicos generales de zona de esa región, Canela Quercia, quien además indicó que tras una movilización que terminó en febrero, en agosto se logró una repartición, pero que —a su juicio— no sería adecuada.

“Un poco más justa que la que había a inicios de este año, pero que, sin embargo, no logra los porcentajes que a nuestro parecer son adecuados en las zonas más extremas, por ejemplo, Villa O’Higgins, Tortel y médicos que trabajan en islas, que por lo tanto tienen mucha dificultad de acceso y de derivación de los pacientes. Este proceso todavía no está cerrado, aún no se establecen estas asignaciones a las que hemos acordado”, sostuvo.

El problema con las asignaciones no sería nuevo, así lo señaló la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, al detallar que se lo hicieron ver al ex ministro Emilio Santelices, luego a Jaime Mañalich y ahora a Enrique Paris.

Por lo mismo, la líder del Colmed, dio un plazo de 30 días al Ministerio de Salud, para cumplir los compromisos que se han acordado durante todo este gobierno y no descartó el inicio de movilizaciones.

“Evaluar futuras acciones este 18 de diciembre que tenemos un nuevo consejo nacional, es decir, a partir de hoy le damos al Gobierno 30 días para cumplir sus compromisos y ojalá ir mejorando las relaciones con la administración de turno. Sobre nuestras movilizaciones, obviamente no la descartamos”, declaró.

La líder del gremio reiteró además su llamado a que el ministro Enrique Paris ofrezca disculpas públicas a los médicos, luego de sus polémicas declaraciones.