Izkia Siches cree que ha sido cuestionada solo por el hecho de ser mujer

Izkia Siches

“He sido quizá señalada en algunas aristas por mi condición de mujer”, así s defendió la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, sobre sus intensos tres meses en su cargo en el Gobierno de Gabriel Boric Font.

En diálogo con La Tercera, la autoridad de Gobierno indicó que “siempre supe que este cargo iba a ser difícil y que iba a tener que poner todo de mí, en mis capacidades y también mi resiliencia al momento de ir soportando los embates que íbamos a enfrentar. Y hoy lo hago con más compromiso y convicción que nunca”.

Al ser consultada sobre si ella solicitó su actual puesto, sostuvo: “Siempre entendí que nuestro país atravesaba un momento histórico de tal magnitud que nada era para gustitos personales, sino que uno tenía que ponerse al servicio, tal como lo hizo nuestro Presidente”.

“Él siempre ha sido una inspiración al tomar desafíos tan complejos, y cada vez que pienso en cómo esto ha trastocado mi vida, pienso que siempre está él y su familia, que obviamente están mucho más expuestos que yo”, explicó.

De todas maneras, Siches reconoció que “aceptar un cargo de exposición y de dificultad como este partió siempre con una previsualización de lo que sería, y sin duda ha estado al nivel de las expectativas. Tampoco ha habido una mirada romántica de este escenario, ni de este cargo”.

“Estoy trabajando día a día, en conjunto con nuestro equipo, para ir resolviendo tanto los desafíos en materia de seguridad, como el desempeño de todo nuestro gabinete para atender las urgencias de las personas y, por otro lado, llevar adelante nuestro programa transformador”, acotó.

Respecto de un supuesto cambio de tono por parte de la médico, luego de recibir duras críticas a raíz de algunas vocerías, manifestó: “No lo interpreto así. Sí estoy cautelosa, pero sigo siendo la misma persona que ingresó a este gobierno, con la misma pasión, con el mismo compromiso y también con la misma convicción de que estamos en los lugares correctos en los tiempos complejos”. “Sigo siendo la misma persona, aprendiendo todos los días, tanto de la experiencia de nuestro equipo como también reflexionando sobre los desafíos que van apareciendo”, dijo.

Luego, se le consultó si sentía que se le medía con una vara distinta por ser mujer, a lo que contestó: “Creo que hay altas expectativas en torno a nuestro desempeño y, sin duda, que he sido quizás señalada en algunas aristas por mi condición de mujer”.

“En relación con la imagen personal, en torno a la vestimenta, a los roles que creo que no competen al desempeño profesional. Y eso es algo que no lo habíamos visto frente a la evaluación de otros ministros de Interior”, explicó. En esa misma línea, hizo hincapié en que “los focos están sobre nuestro ministerio, tanto por la relevancia que tiene como por el rol que tuve yo en campaña. Esto también es algo que no es novedad. Cuando asumí esta cartera sospechaba que así iba a ser”.