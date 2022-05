Iván Zamorano trató de "gordo" a Iván Morales tras analizar su mal rendimiento en México

"No sé si el estilo de Cruz Azul o el físico, a veces lo veo un poquito excedido de peso", fue la crítica de Bam Bam en la TV Mexicana.

Un paupérrimo rendimiento ha tenido el delantero chileno del Cruz Azul, Iván Morales, quien ha estado lejos de demostrar un buen nivel durante la primera parte del año. Tras su salida de Colo Colo se esperaba que pudiese explotar, algo que ha estado lejos de suceder en Norteamérica.

En los 16 encuentros disputados ente la liga local y la Concachampions no ha logrado anotar ningún gol, logrando que los hinchas de la Máquina Cementera perdieran la paciencia con el chileno.

Ante esto, uno de los que alzó la voz y apoyó la idea que se fuera a México, Iván Zamorano, se mostró bastante crítico con el delantero nacional, explicando en la transmisión televisiva del duelo entre Cruz Azul y América las razones de su bajo rendimiento.

"Hizo muchos goles en Chile, pero ahora le ha costado muchísimo. No sé si el estilo de Cruz Azul o el físico, a veces lo veo un poquito excedido de peso", fue la crítica de Bam Bam en TUDN al jugador que no logra llenar las expectativas del público. De hecho es posible que pueda salir en el mercado de cara al segundo semestre. "Vamos a ver si lo esperan", manifestó el ex ídolo de La Roja, quien tiene claro que en los clubes mexicanos los refuerzos extranjeros deben rendir de inmediato.