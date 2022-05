Iván Zamorano se ilusiona con ir al Mundial de Catar por el caso Byron Castillo

"Entre más tiempo pasa, uno se crea más confianza y la ilusión crece”, afirmó el ex goleador de La Roja.

Iván Zamorano

El histórico ex goleador de la selección chilena de fútbol, Iván Zamorano, mira con esperanza el desarrollo del caso Byron Castillo y habló sobre las expectativas que hay en Chile para conseguir una chance de ir a Qatar 2022.

El exgoleador de La Roja se refirió a la compleja situación que hoy está en manos de la FIFA, y no ocultó sus deseos por ver al plantel nacional en la próxima Copa del Mundo. “Como hincha por supuesto que quisiera ver a Chile en el Mundial”, reconoció en el diario La Opinión.

En este escenario, “Bam-Bam” admitió que la opción es sumamente difícil y no hay antecedentes de algo similar para anticiparse a una futura resolución de la FIFA. “Yo veo la posibilidad muy lejana. Son situaciones específicas en las que no hay precedentes. No hay historia. Y así como está todo silencioso en cuanto a la investigación, no sé qué pueda pasar”, indicó. Sin embargo, el ex capitán de La Roja se mostró optimista ante el caso Byron Castillo. “Yo sí veo esa pequeña luz de poder estar en el Mundial, que se haga justicia. Entre más tiempo pasa, uno se crea más confianza y la ilusión crece”, concluyó.