Iván Zamorano explica por qué hay tan pocos goleadores en Chile

Uno de los históricos ex goleadores de la selección chilena, Iván Zamorano, decidió alzar la voz y comentar los problemas en ataque que arrastra La Roja, sobre todo en el actual periodo con Eduardo Berizzo en la banca.

“Es rarísimo, me extraña. Si ves a los equipos chilenos, la mayoría de los ‘9’ son extranjeros. Tiene que ver con las oportunidades que deben tener los jóvenes que se pueden desarrollar de mejor manera en los clubes, pero viene un extranjero que tapa esa posibilidad”, señaló el ex Real Madrid.

En la misma línea, el exfutbolista le mandó un mensaje a los clubes y a los técnicos. “Deberíamos ocuparnos en el tema formativo, ahí podríamos marcar diferencias. Los entrenadores deberían buscar por todo Chile a alguien que sienta el gol, porque el gol es lo máximo del fútbol, sin goleadores no podemos hacer nada”, aseguró.

En esa misma línea, el ex delantero se refirió a la mala campaña de Chile en el reciente Sudamericano Sub 20. “No fue bueno, uno espera mucho más, pero las sensaciones son como las que hemos tenido últimamente, no hemos salido bien a nivel formativo. Hay que proyectarse, los fracasos también sirven para poder mejorar, cimentar nuevas raíces que sirvan para el día de mañana”, señaló.

Además, tuvo palabras para el ahora ex DT de La Roja Sub 20, Patricio Ormazábal. “Lo conozco bien, trabaja de una forma muy profesional. Lamentablemente no le fue bien, a veces por decisiones y por la calidad que tiene de jugadores, pero en general estamos viviendo un periodo de transición difícil, también en la selección adulta”, sostuvo.

Finalmente, "Bam Bam" entregó una proyección más positiva de cara al futuro del combinado nacional. “Tenemos buenos líderes en la selección y van a permitir que los chicos sigan creciendo. Que tomen el fracaso como una oportunidad para seguir mirando hacia adelante y buscar nuevas oportunidades”, finalizó.