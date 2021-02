Iván Roca se refirió a sus polémicas declaraciones por caso de menor violada en "Hola Chile"

Durante la tarde del pasado miércoles el concejal de Lota, Iván Roca (UDI), se contactó con el programa "Hola Chile" de La Red para referirse a sus polémicas dichos, tras la formalización de su hijo por el delito de violación reiterada de una menor de edad.

La autoridad de la región del Biobío comentó a través de Facebook que “si usted es padre o madre de una mujer menor de edad, contrólela, enciérrela. No le dé libertad de hacer lo que ella quiera. Cero carretes con hombres mayores, cero salidas de noche o que se quede afuera llegando de madrugada, para así no enterarse que está teniendo relaciones impropias de su edad con un hombre mayor. Sólo así evitará sufrimiento a la familia por no responsabilizarse del cuidado de una menor”.

En el programa de La Red, Eduardo de la Iglesia le preguntó por estas palabras y qué quiso decir.

Roca aseguró que “en el texto, en ninguna parte hablo de una menor de 12 años, en ninguna parte hablo de mi hijo en particular, yo no sé cómo lo toma la gente, los medios, porque esto es noticia nacional. Yo rechazo todo tipo de abuso a una menor, estoy dando la explicación de todo esto”.

José Antonio Neme le cuestionó que diera una cuota de responsabilidad a una niña de 12 años, a lo que Roca consultó: “¿Dónde dice eso?”

Posteriormente, la periodista María Ignacia Rocha le preguntó por qué no hizo esta reflexión de manera general a padres “como ustedes que están involucrados con hijos que son presuntamente o de frentón, dependiendo de lo que diga la justicia, abusadores o violadores, ¿dónde estaban los padres que violentan a las mujeres? ¿dónde estaba usted?”

“Por lo mismo yo envié este comunicado para que se preocuparan”, dijo Roca, a lo que la periodista le respondió que no se le podía hablar a las víctimas y que era algo sumamente sensible para las mujeres leer algo así. “No puedo esperar que mis papás sean aún más restrictivos conmigo para que no me violen”, añadió.

El panel le dio espacio para que explicara qué quiso decir con ese polémico texto, tras lo cual el concejal UDI intentó defenderse nuevamente.

“Jamás he responsabilizado a la víctima, estoy hablando en general (…) el objetivo de esta reflexión era para que los padres se preocupen ahora”, para que eviten situaciones como la que está enfrentando él.

Sumado a lo anterior, dijo que tenía claro el delito que cometió su hijo y lo repudia.

Tras mostrar en pantalla las declaraciones de la ministra Mónica Zalaquett por los dichos de Roca, Eduardo de la Iglesia expresó que “estoy tiritón, es muy chocante que una persona sostenga lo que está sosteniendo el concejal”.

“Puede que no esté en emocionalmente apto para hablar esto”, añadió el conductor del espacio.

Finalmente, el concejal reflexionó y ofreció disculpas: “Yo creo que tengo responsabilidad en lo que escribí y fíjate que escuchándolos a ustedes, a lo mejor emocionalmente puede que lo haya escrito en un minuto de rabia conmigo mismo por no poder salvar la situación. A lo mejor las palabras no fueron adecuadas y si a alguien ofendí no ha sido la intención”.

Revisa el momento acá: