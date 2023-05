Iván Núñez desmintió su deuda por pensión de alimentos tras duro mensaje del Inspector Vallejo

El periodista Iván Núñez reaccionó al tuit de José Miguel Vallejo, más conocido como el Inspector Vallejo, a propósito de la supuesta deuda millonaria que mantendría el conductor de noticias por pensión alimenticia.

En los últimos días, se dio a conocer que la justicia instruyó a TVN a retener parte del sueldo del presentador de noticias para cumplir con el pago.

En su cuenta de Twitter, el ex policía señaló que “engendrar hijos irresponsablemente no es una opción. La vasectomía sí es una opción. También para quienes deseen liberar a sus parejas femeninas de los incómodos tratamientos anticonceptivos. No me canso de aconsejarlo. Sólo requiere de una dosis de verdadera hombría y de sensatez”.

Engendrar hijos irresponsablemente no es una opción! La vasectomía sí es una opción!También para quienes deseen liberar a sus parejas femeninas de los incómodos tratamientos anticonceptivos. No me canso de aconsejarlo.Sólo requiere de una dosis de verdadera hombría y de sensatez https://t.co/9KaU9GTTth — Inspector Vallejo (@Inspectorvalle2) May 17, 2023

El rostro de TVN no lo dejó pasar y al tanto de este mensaje, ampliamente compartido en redes sociales, tomó su teléfono y llamó al detective.

Además, el periodista aprovechó la instancia para desmentir la información.

“Acaba de llamarme el periodista Iván Nuñez para hacerme presente que la información acerca de su ‘deuda millonaria’ es completamente falsa”, indicó Vallejo.

El Inspector reconoció que “me sentiré feliz si así es. Siempre he estado y seguiré estando de lado de los hijos. Aclaro: no tengo el más mínimo lazo de amistad con Núñez”.