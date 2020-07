Iván Moreira y Fuad Chahín protagonizaron un tenso momento en Bienvenidos

"¡Mentiroso, mentiroso! Por favor… te dolió, mentiroso. Eres un mentiroso y un cara de palo”, fue lo más suave que se dijeron.

Un tenso momento protagonizaron este viernes los políticos Fuad Chahín (DC) e Iván Moreira (UDI) en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, en medio del debate del proyecto de retiro del 10% de las AFP.

El round verbal inició cuando el senador señaló que el presidente de la DC tenía amigos empresarios, y que no era justo que hablara de ellos de forma despectiva.

“Ten un poco de respeto, no rasguemos vestiduras porque esos mismos amigos empresarios que tú estás descalificando, son también amigos míos”, comentó Moreira.

Ante esto, Fuad respondió que el senador tenía muchos más amigos empresarios que él y que no tenían a ninguno en común.

“Yo siempre he estado contra la concentración económica de los grupos económicos y tú los has defendido siempre, esa es la diferencia. Algunos son amigos míos, no son mis patrones como en el caso tuyo”, afirmó.

Sin embargo, el momento no quedó ahí, ya que la discrepancia entre ambos empezó a subir de nivel minutos después, cuando Chahín volvió a dirigirse al senador, afirmando que era cierto que se han reunido con empresarios, pero en un contexto determinado.

“A mucha honra yo formo parte de la comunidad palestina en Chile y nos hemos encontrado con empresarios palestinos para hablar de la causa palestina, nunca me ha visto pasando el platillo ni pidiendo el raspado de la olla (como tú)“, relató.

Frente a estas declaraciones, Moreira soltó una carcajada y exclamó: “¡Mentiroso, mentiroso! Por favor… te dolió, mentiroso. Eres un mentiroso y un cara de palo”.

Chahín no se quedó callado y le aseguró que sus palabras no le dolieron en lo absoluto. Además, aprovechó de enviarle otro mensaje.

“Afortunadamente, Iván, el país completo sabe quién eres tú y sabe que cuando no tienes argumentos caes en la descalificación”, contestó.

Finalmente, Moreira se defendió luego que Chahín le recordara el “raspado de la olla”. “Me sometí a la justicia y me absolvió porque no cometí ningún delito, sí cometí una irregularidad, pero fui el único político que lo reconoció”, cerró.