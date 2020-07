Iván Moreira no descarta apoyar el retiro del 10% de los fondos de las AFP

El senador de la UDI se sumaría a su colega Daniel Sandoval para votar a favor del proyecto, lo que provocaría la derrota final para el Gobierno de Sebastián Piñera.

Un nuevo golpe sufrió el Gobierno de Sebastián Piñera durante esta jornada, ya que el senador de la UDI, Iván Moreira, se sumaría a su par David Sandoval, quien señaló que votaría a favor del proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

“El Gobierno no tiene la capacidad de asegurar los votos en el Senado y la única forma de persuadir es un ingreso familiar de emergencia para la clase media. Yo me inclino por votar con convicción y eso es rechazar, pero si no hay solución, no queda otra que por las necesidades, votar con el corazón”, declaró Moreira.

En la oposición coinciden en que no existe hasta ahora una propuesta del Ejecutivo que sea mejor a este proyecto, y por eso confían en que aprobarán en bloque.

Por un lado, la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, aseveró que su voto a favor está asegurado.

“Aquí el problema es del Gobierno, que tiene que entender que no puede seguir postergando soluciones y un apoyo concreto, contundente y real para la clase media“, dijo la parlamentaria.

En tanto, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber, indicó que espera que el bloque actúe con unidad y acusó que esta iniciativa es producto de la inoperancia del Gobierno.

“El Gobierno ha sido inoperante en la discusión del 10%. Sus parlamentarios rechazaron su improvisada oferta de Ingreso Familiar de Emergencia Plus”, cerró.