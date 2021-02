Iván Moreira fijó como objetivo lanzar su carrera presidencial para el 2025

El senador de la UDI, Iván Moreira, aseguró que se está preparando para ser reelegido como senador por la Región de Los Lagos, y no descartó en ser candidato presidencial de la UDI para el año 2025.

Con su particular estilo, explica su polémica con el Colegio de Profesores y asegura que el presidente Piñera debe gobernar sin pensar en el bolsillo del próximo gobierno, que según estima, debería quedar en manos de Joaquín Lavín.

El parlamentario analizó su nueva candidatura al senado, asegurando que "yo lancé mi candidatura a la reelección por la región de Los Los como senador. En esta oportunidad, debido al cambio del sistema binominal al proporcional, la región de Los Lagos es una región en donde van a elegirse tres senadores, por lo tanto, Chile Vamos va a tener asegurado uno de sus senadores".

Moreira agregó que ha "sido un defensor de la región, y como defensor de la región creo que me he ganado un espacio y finalmente, los chilenos saben de mi conducta, que soy un hombre de una sola línea. Y creo que de algo servirá mi voluntad de no haber abandonado a la gente cuando más lo necesitó cuando le dije sí al 10%".

El senador se mostró confiado en su reelección, ya que explicó que "tengo la sensación térmica porque siento el apoyo de la gente, de que me va a ir bien en la elección parlamentaria, que será mi última elección parlamentaria."

El futuro de Moreira

El emblemático rostro de la UDI señaló que "este sería mi último desafío senatorial y luego todos tenemos derecho a querer, a sentir, a pensar ser candidato presidencial el año 2025".

"A mí me van a sacar en un cajón de la política. La política y la familia es mi vida, así que mientras yo pueda estar, voy a estar, ya sea como parlamentario o en cualquier cargo de Gobierno en el futuro", cerró.