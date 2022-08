Iván Moreira sorprendió con una férrea defensa a Gabriel Boric tras dichos de Bolsonaro

“No corresponde, bajo cualquier circunstancia, que cualquier presidente se inmiscuya en los asuntos internos de nuestro país”, aseguró.

Un respaldo generalizado tuvo el Presidente de la República, Gabriel Boric, tras las polémicas declaraciones y acusaciones de su par de Brasil, Jair Bolsonaro, quien lo vinculó con los incendios que tuvieron lugar en el Metro de Santiago en 2019, en pleno estallido social.

“Lula apoyó al presidente de Chile, que practicó actos de prender fuego al Metro”, aseguró el actual mandatario brasileño en medio de un debate presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uno de los primeros en reaccionar ante estas tajantes palabras fue Iván Moreira, quien aseguró que “no corresponde, bajo cualquier circunstancia, que cualquier presidente se inmiscuya en los asuntos internos de nuestro país”.

“Si el presidente Bolsonaro tiene antecedentes de que el presidente Boric estaría vinculado con los atentados en el Metro durante el estallido social, tiene la obligación de entregar esos antecedentes y pruebas”, agregó. Además, el senador explicó que en nuestro país no se aceptan “intromisiones ajenas”, ya que “para eso están nuestras policías, la Fiscalía y tribunales de justicia”.

En esa misma línea, otro que quiso darle un espaldarazo al joven presidente chileno fue el senador Javier Macaya, presidente de la UDI: “Me parece que no corresponde, no es correcto. Es una aseveración que se escapa de la realidad y la critico, no tengo ninguna empatía por una declaración de ese tipo”, aseguró en radio Pauta.

De hecho, otros parlamentarios de oposición también criticaron las palabras del mandatario brasileño contra Boric. Uno de ellos es el también senador Matías Walker (DC), quien utilizó su cuenta de Twitter para tildar de “inaceptable” la acusación de Jair Bolsonaro. “Merece el repudio de todas las fuerzas políticas”, afirmó.

Las declaraciones del Mandatario brasileño provocaron que el diputado Andrés Celis (RN) pidiera que se cite una comisión para que explique sus polémicos dichos. “No me cabe duda de que lo más probable es que no nos conteste, o bien, que no asista. (…) No podemos dejar pasar (sus palabras) más allá de un reproche vía Cancillería, Cámara de Diputados o Senado. Si la gente dice algo, invitémosla, y aquí se ven los gallos”, cerró.