Iván Moreira aseguró que se debe escuchar a la gente que quiere una Nueva Constitución

“Tenemos que escuchar a ese 78% que dijo que sí a la redacción de una nueva Constitución”, dijo el senador de la UDI.

El senador Iván Moreira (UDI) se refirió al trabajo realizado por la Convención Constitucional a casi un año de su formación, y a pocos meses de la concreción del plebiscito de salida. En ese contexto, aprovechó de destacar la actual carta fundamental, no sin realizar una autocrítica a su sector.

En diálogo con La Tercera, el parlamentario manifestó que “la UDI siempre va a valorar los avances que impulsó la Constitución del 80 o, más bien, la Constitución de Ricardo Lagos. Pero nosotros tenemos que escuchar a ese 78% que dijo que sí a la redacción de una nueva Constitución. Eso no significa renunciar a una Constitución que le dio estabilidad al país”.

”Pero tenemos que comenzar a pensar cómo redactar una nueva Constitución que sí sea la casa común. Entendiendo que los tiempos son distintos, se requiere una nueva Constitución. Hay que escuchar a ese Apruebo, y lo está diciendo alguien que siempre ha defendido al gobierno militar”, reconoció el político.

Al ser consultado respecto de la opción por la cual votaría, el legislador expresó: “Si me tocara votar el domingo, yo voto Rechazo. Ojalá hubiese cambios radicales en la nueva Constitución que están trabajando los convencionales para poder votar a favor. Eso lo veo difícil. Pero mi voto viene con un compromiso de una nueva Constitución”.

"Nosotros tuvimos la oportunidad de no llegar a una Convención radical. Tuvimos la oportunidad de no llegar a lo que estamos hoy día: una Convención Constituyente con una izquierda radicalizada, refundancional. Pudimos haber evitado este escenario, pero no lo hicimos porque fuimos tozudos con respecto a la Constitución del 80. Esa Constitución le dio estabilidad al país, pero ya han pasado 40 años, la ciudadanía se pronunció y tenemos que escucharla”, reconoció.

En esa misma línea, el parlamentario aseguró que “después de 40 años, las constituciones tienen que modernizarse, tienen que producirse cambios. No supimos aprovechar de hacer esos cambios en el Congreso, en el gobierno de Michelle Bachelet, porque fuimos tozudos”.