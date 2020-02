Pésimas noticias recibió Colo Colo y el canterano Iván Morales, ya que el delantero salió lesionado del entrenamiento y se confirmó que tuvo un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

El jugador habló con los medios después de los exámenes médicos en la Clínica MEDS y aprovechó el momento para analizar su futuro en los albos y tuvo palabras para su elevada cláusla de salida:

"Es alta, pero creo que el club tiene que pensar que no puedo jugar 2 o 3 partidos. Ojalá no piensen en ellos y piensen en mi carrera. Quiero partir, hace tiempo que vienen pasando cosas y el club le da priorirdades a jugadores que vienen de fuera. Quiero jugar y tener continuidad, si no se puede en Colo Colo, en otro club", expresó.

Sobre lgunas ofertas del extranjero, dijo que: "Se está viendo, lo maneja mi representante, se verá en estos días, todavía no ha pasado nada", aclaró.

Para finalizar, fue bastante autocrítico: "No he tenido grandes partidos, pero cuando tuve continuidad fuimos campeones con Pablo Guede. Si sigo en el club la lucharé, es el club que amo", cerró.