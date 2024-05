Sacó la voz: Iván Morales revela la fuerte razón por la que abandonó Colo Colo

Iván Morales fue en su momento uno de los delanteros de mayor proyección en Colo Colo, debutando a corta edad e incluso haciéndolo con goles. A pesar de esto, el "Tanquesito" fue perdiendo terreno en el equipo hasta terminar dejándolo en 2021 por una fuerte razón que reveló ahora.

"Me fui como queriendo escapar de Chile. Pocas veces lo he hablado, pero lo de mi mamá me pegó muy fuerte. Falleció un martes y estaba jugando el sábado, y no paré. Quería irme de Chile, no la pasé bien. Fue un año bastante complicado, quizás en lo futbolístico estaba preparado, pero no en lo psicológico", aseguró Morales en diálogo con TNT Sports.

Actualmente se encuentra jugando en Argentina, lo que lo tiene con pocas ganas de volver a Chile. "Cuando sales y vuelves a entrar es muy difícil volver a salir y creo que la mejor opción era venir acá a Argentina, un fútbol distinto a los demás. Estoy tratando de encontrar el ritmo, jugar que es lo que más necesito", señaló.

Iván Morales dejó el Estadio Monumental por una dura razón.

Después de abandonar al Cacique, el delantero parió rumbo a México, donde admitió no haber estado en su 100%. "Cuando me fui a México siento que de cabeza no estaba bien. Allá jugué bastante al principio, pero después tomé malas decisiones. Un tema de estar más bien de arriba, de la cabeza", concluyó.

Es así como Iván Morales aseguró haberse sentido bastante afectado por el fallecimiento de su madre, lo que al final terminó pasándole la cuenta en lo futbolístico hasta terminar disminuyendo considerablemente su nivel. Es por esto que partió rumbo a México, donde tampoco pudo levantar cabeza.

