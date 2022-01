Iván Cabrera rompió el silencio tras el sorpresivo vuelco de la funa en su contra

Su ex pareja, Antonella Mareco, corrigió sus dichos iniciales y aclaró que el "potro" no abusó sexualmente de ella, ni la obligó a consumir drogas.

Tras dos semanas de una tormentosa denuncia de abuso sexual en contra de él. El bailarín Iván Cabrera se enteró que su ex pareja, Antonella Mareco, se retractó y aseguró que el rostro televisivo nunca la violó como dijo inicialmente en una entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez.

Tras la nueva confesión, el "potro" rompió el silencio y aseguró en sus redes sociales que “fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida”, donde fue “apuntado con el dedo, ninguneado, donde muchos me dieron vuelta la espalda, donde otras personas pedían mi cabeza y tantas cosas más”. “Pero, ¿saben? ¡Aún así no tengo odio ni rencor! Quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias”, agregó el ex chico Yingo.

Respecto a su silencio, Iván Cabrera explicó que estuvo callado y aguantó “miles y miles de mensajes, donde me trataron de lo peor” porque prefería refugiarse “en los míos que son de verdad, los que nunca te dan vuelta la espalda, los que siempre están, los que no solo están en la prosperidad”.

Además, aseguró que no le guarda rencor a su ex pareja. “¡Familia por sobre todo! ¡Amigos y amigos de verdad!”, cerró.

Antonella Mareco, previamente, tomó sus redes sociales para desmentir sus dichos iniciales y pedirle disculpas a su ex pareja.

“El día que yo di mi entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez no me encontraba bien psicológicamente, estaba muy vulnerable, asumo mi responsabilidad, de mis dichos, de mis actos y de todo lo que dije. Mi cuerpo me pedía a gritos auxilio y en navidad exploté, fue cuando di la entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez”, relató.

En esta línea, corrigió sus declaraciones y confesó que “él jamás me violó y esto lo recalco. Él Jamás me violó. Jamás me obligó a consumir drogas”, ya que, “yo soy una persona adulta, tengo casi 29 años, que tenía y tengo poder de decisión para decir 'quiero esto para mi vida o no quiero esto para mi vida”.