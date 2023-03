Iván Cabrera publicó una sentida reflexión tras ser acusado de violencia intrafamiliar

El histórico ex participante del extinto programa Yingo de CHV, Iván Cabrera, estuvo en el ojo del huracán durante los últimos días tras ser detenido por Carabineros por una presunta agresión en contra de su hasta entonces pareja, Antonella Muñoz.

Pese a ello, aclaró los hechos y compartió un video en sus redes sociales en donde se refirió a su detención y entregó su versión. “Estoy tranquilo, sé perfectamente lo que he hecho (...) No estoy detenido, hice todo el proceso como correspondía y no tengo antecedentes”, expresó en ese video.

Sin embargo, en esta oportunidad subió a sus redes sociales una potente reflexión sobre el cambio que realizó en su vida tras las acusaciones en su contra.

“Vive, sigue, siempre pa’lante, no mires pa’atras. Oficialmente este es el inicio de una nueva etapa en mi vida. Tras mis últimas publicaciones, imaginarán lo que significa para mi poder conectar con mi propósito a través de todos los sentidos: alma (con Dios en cada paso), mente (descubriendo el “para qué” de cada situación) y cuerpo (con la danza y el deporte)”, expresó.

“En este último aspecto, hoy es un día inolvidable. Siempre he motivado a mi entorno a buscar medicina en la actividad física; que vean el deporte como un ritual de autocuidado que libera hormonas y neurotransmisores claves, nutre y oxigena tejidos, pero como si esto fuese poco: también previene el envejecimiento, nos hace sentir felices, con energía y ayuda a vernos mejor”, cerró.