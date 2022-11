Iván Arenas puso una potente exigencia para presentarse en Viña 2023

Cuando ya se conoce más de la mitad e los artistas que se presentarán en el próximo Festival de Viña del Mar 2023, ya comenzaron a surgir los nombres de los humoristas que corren con ventaja para enfrentar al temido "Monstruo" de la Quinta Vergara.

Y uno de los nombres que ha circulado es el de Iván Arenas, el “Profesor Rosa”, quien en los últimos años, ya lejos del personaje infantil, se ha reconvertido en la comedia para adultos, “sin censura”.

Según comentó el periodista Andrés Caniulef en el matinal Mucho Gusto, de Mega, el humorista habría presentado una sola condición. “El lunes hablé con el Profesor Rosa, para saber si había tenido o no con Viña del Mar”, comenzó.

“Y él me dice, lo primero: ‘Mi espectáculo es sin censura’”, aseguró el panelista. “Iván Arenas, por ahora descarta la posibilidad de llegar a Viña, precisamente por eso, porque él no va a cambiar su rutina y no está dispuesto a eso”, cerró.