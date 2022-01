Iván Arenas analizó la "polémica" rutina de los Locos del Humor

“Hace 20 años atrás hablabas del ‘pelao’, el ‘tuerto’, el ‘cojo’, era normal decirlo y todos se reían, pero esto evoluciona”, señaló el profesor.

El comediante nacional, Iván Arenas, fue invitado por el programa "Hola Chile" de La Red para analizar la "polémica" rutina que realizaron sus pares de "Los Locos del Humor", en la Semana de Río Bueno, donde fueron acusados de hacer chistes machistas, homofóbicos y xenófobos.

“Todas las cosas pueden parecer interpretativas, dependiendo de quién lo haga y el receptor también. El humor ha estado toda la vida, y ahora tenemos que ver qué humor se ve hoy en día”, comenzó afirmando.

“Hace 20 años atrás hablabas del ‘pelao’, el ‘tuerto’, el ‘cojo’, era normal decirlo y todos se reían, pero esto evoluciona”, agregó.

Junto con lo anterior, el profesor advirtió que “perdónenme, y aquí me voy a echar gente encima, pero todo depende de quién lo cuente, dónde lo cuente y cómo lo cuente, la forma es muy importante”.

En esa misma línea, aclaró que “no estoy defendiendo a nadie, y ni tampoco ataco, pero si analizamos una palabra, ‘huevón’, antiguamente era un alegato y era considerado grosero, hoy está en la RAE y le da una traducción como amigo.

Bajo este contexto, el actor explicó que “los límites, y no tan solo en el humor, en la ética, moral, profesionalismo, lo coloca uno. No me la voy a sacar con ‘a mí me contrataron, no me dijeron nada’, uno pone los límites.

“Estamos analizando una rutina, en la que no estamos de acuerdo, y en donde el límite se lo pusieron ellos, el criterio y la ética, es de ellos. Ahí está el error. Estamos todos de acuerdo en que no se puede hacer una rutina así, porque vuelvo a insistir, el error es de ellos”, cerró.