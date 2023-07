Italiano reveló que los chilenos no sabemos comer pizza

Un video del tiktoker italiano (radicado en Chile) Dinome Lorenzo, se viralizó en redes sociales, luego de que haya decidido explicar la forma correcta de comer una pizza.

Tal y como contó en su comentado registro, la clave está en las proporciones de los ingredientes.

En esa misma línea, aclaró que en su país natal se prepara la pizza para comer de manera individual y no cómo la podemos ver en nuestro país.

“Los chilenos no saben cómo se come una pizza. Y no me refiero al hecho que pueda existir una manera de hacerlo, sino a la cantidad y las porciones”, comentó.

El registro se ha vuelto muy popular y ya acumula casi un millón de reproducciones y más de mil comentarios de todo tipo de los internautas en la popular plataforma de vídeos.

Italiano reveló la técnica para comer pizza

El tiktoker también comentó que “en Italia una pizza es una persona. Acá, como en muchas partes del mundo, si son dos o tres personas piden una pizza y se comparte”.

“Entonces aquí cuando pido una pizza solo para mí, las personas se ponen en shock y eso me da mucha risa”, agregó en su popular video.

Revisa el vídeo del italiano: