Isabel Plá protagonizó dura escena en Bienvenidos por discusión de retiro de AFP

Nuevamente el matinal ‘Bienvenidos’ fue nuevamente el escenario para un extenso debate entre presentadores y diputados quienes se encontraban discutiendo sobre el proyecto de ley que busca el retiro del 10% de los fondos de la AFP.

Por su parte el ex ministro de Hacienda de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre manifestó que “creo que la gente está esperando soluciones. Y lo que yo he sentido, durante toda esta mañana de buena conversación, es que tenemos muchas más coincidencias que disidencias”.

“Es el momento que el gobierno convoque a un acuerdo, que sea una mezcla entre lo que viene del retiro (…) que combinen ambos proyectos y vamos a tener una solución”, aclaró.

No obstante, la ex ministra de la Mujer indicó que “siempre va a haber posibilidad de acuerdo y de diálogo. El gobierno cree -y yo también creo- que la posibilidad de retirar fondos, la cantidad que sea, es una muy mala idea. Son fondos destinados a la previsión”

Ante esto Nicolás Eyzaguirre respondió: Pero son préstamos, Isabel, no son ayuda, son deudas.

Isabel Plá: Es mucho más barato, y eso lo dijo Andrés Velasco, candidato presidencial de la concertación el año 2017. Es mucho más conveniente…

Eyzaguirre: Pero…

Isabel Plá: ¡¿Pero puedo terminar de hablar si o no?! Ustedes pueden terminar la frase y yo no.

En ese momento, la animadora Tonka Tomicic intervino: Sí, sí, Isabel, puede terminar de hablar. Tiene todo el tiempo…

Isabel Plá: Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial, lo dijo con toda claridad: sigue siendo más conveniente que una familia recurra a la ayuda que está planteando el gobierno, los $500 mil de transferencia, más la posibilidad de un préstamo solidario del Estado, no de un banco, con 0 interés, con la posibilidad de devolverlo en cuatro años.

“No es incompatible con reformar el sistema de pensiones”, concluyó.