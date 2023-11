La socióloga Irina Karamanos sacó la voz tras la confirmación del presidente Boric del término de su relación amorosa.



Recordemos que Cecilia Gutiérrez había dado a conocer el fin de la relación en sus redes sociales, e incluso en la instancia relató que Karamanos se había ido del hogar del presidente para vivir con una amiga.



Irina Karamanos habla sobre su ruptura con Boric



En entrevista con CNN Chile, la mujer señaló que a pesar del término de la relación ella lo seguirá “apoyando como jefe de Estado”.



“Para nosotros es muy importante ser honestos, además porque somos figuras con exposición pública y, como tales, también eso nos lleva a confirmar nuestra separación como relación de pareja, sin embargo, no como personas”, explicó.



Bajo esta misma línea mencionó que “yo, en lo particular, seguiré apoyándolo incondicionalmente en la responsabilidad que también tiene hoy en día como Presidente, que sin duda es un momento fundamental también en su vida personal. Él cuenta con todo mi soporte, mi orgullo y mi respeto”.



“Lo que cambia finalmente es nuestra proyección de un futuro juntos, pero tomamos caminos separados, lo que no significa que no sigamos comunicándonos. Nos comunicamos permanentemente, eso no cambia y tampoco cambia el respeto, el apoyo incondicional, además que hay una gratitud y un cariño infinito. Él es una maravillosa persona”, finalizó.

"Hace un par de semanas decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo", explicó por su parte el presidente en su Instagram.