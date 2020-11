Invitada interpeló "sin filtró" a Joaquín Lavín y Francisco Vidal en el matinal Bienvenidos

El matinal "Bienvenidos" de Canal 13 lleva varios días discutiendo sobre el segundo retiro del 10% de las AFP, donde la han dado la oportunidad de debate a diversos actores de la sociedad civil.

Dentro de estos invitados, el miércoles fue el turno de la comunicadora María Laura Donoso y el humorista Patricio Mejías de Los Atletas de la Risa, quienes comentaron la compleja situación económica que han vivido producto de la crisis económica que ha dejado la pandemia del Covid-19 en el país.

Asimismo, se manifestaron a favor del segundo retiro del 10% porque es -hasta ahora- la única salida parcial que ven a sus problemas.

Sin embargo, también estuvo el testimonio de Fabiola Cerda, una mujer de clase media que trabajaba como banquetera y que evidentemente vio mermados sus ingresos por la crisis sanitaria.

La mujer comentó que con el primer retiro pagó su isapre, la universidad de su hija y otras deudas, por lo que ahora necesita el segundo retiro para reinventarse y salir adelante, ya que aunque le queda un año para jubilar, no lo hará porque la pensión que recibiría sería muy baja debido a que tiene ahorrado 55 millones de pesos.

“Ustedes comprenderán que con o sin estallido mi pensión será de muerte… $280 mil o algo así, estoy pronta a jubilar, pero ninguna posibilidad de sobrevivir“, relató.

“Este no es un problema de ahorrar más, es un problema, señores políticos y empresarios me va a disculpar, de sueldos, los sueldos que recibe gran parte de la población (…) qué más miserable que el sueldo mínimo, quién vive con eso", agregó.

Un recado a Lavín y Vidal

Fabiola aprovechó el espacio en televisión para mandarle un mensaje a los políticos de siempre, incluyendo a Francisco Vidal y Joaquín Lavín, quienes estaban presentes en el estudio, y que sacó varios aplausos en redes sociales.

“Me da vergüenza ajena que hoy día, después del estallido, se estén todos preocupando, toda esta gente que quieren ganar votos para las elecciones que vienen en un año más, cuando esto viene de cuánto tiempo, cuántos gobiernos, de cuánto tiempo atrás. ¿Por qué tuvieron que esperar el estallido social? ¿No se dieron cuenta que los sueldos en este país son bajísimos? ¿No se dieron cuenta que es un grupo privilegiadísimo el que gana 5, 20 millones de pesos? Que son los que están a cargo de grandes empresas, como mineras, bancos, instituciones financieras”, reflexionó.

“Señores: no somos tontos, no todo el pueblo es ignorante, no todo el pueblo no tiene educación, no todo el pueblo tiene esa educación pésima de los colegios municipales, no señores. Hay mucha gente que hemos podido acceder a la educación y nos hemos dado cuenta que esto es una vergüenza, que se han reído por años de nosotros. Y yo represento a muchas mujeres que estudiaron en la universidad, en colegios privados y que hoy nos vemos en la necesidad de hacer cualquier cosa por sacar adelante a nuestros hijos”, comentó, detallando que debe pagar la universidad de su hija pese a que está con CAE y una beca.

Además, la mujer se refirió a la generación de empleos y a los bajos sueldos que se pagan, ya que aseguró que no sirve de nada que hayan oportunidades de trabajo si las remuneraciones no alcanzan para nada, respondiéndole así a Joaquín Lavín, quien había dicho que ojalá se recuperen pronto todos los empleos perdidos.

“Una cosa es tener trabajo y otra cosa es tener sueldos dignos. Y quisiera decirles a los señores empresarios que una cosa es que den trabajo y otra es que paguen sueldos que digan relación con lo que vale vivir en este país. No sacamos nada con tener a muchísima gente trabajando si siguen ganando el mínimo o 600 o 700 mil pesos, ninguna posibilidad de que esa persona que conforma su familia, incluso trabajado su mujer o el padre de familia, puedan acceder a lo que hoy día este país ha pretendido que es lo mejor", detalló.

“No es posible, teniendo incluso trabajo, poder seguir viviendo en este sistema que estamos viviendo, a no ser que endeudándose, porque hoy todos estamos endeudados, incluso en supermercados, otro gran negocio permitido por todos ustedes, cómo es posible que para comprar la mercadería del mes la gente pague con su tarjeta de crédito“, exclamó.

“Yo le respondo a esto y no es una crítica a usted… pero quiero decirle que usted, a través de todos los lazos que tiene con todos los empresarios o con todas las personas que manejan este país, que no es tan difícil hoy día tener un trabajo, lo complejo es tener un buen sueldo, un sueldo digno, y el sueldo digno no es solo para que la gente coma, es para q esa familia pueda acceder a una buena educación”, cerró Fabiola, comentando que a su juicio eso es lo más importante para superar las dificultades.