Interesante panorama cultural virtual para disfrutar durante la cuarentena en casa

La Municipalidad de Santiago ha dispuesto la transmisión online de la obra “El lago de los cisnes”, puedes leer libros digitales, así como también realizar el curso que habías dejado pendiente hace algún tiempo atrás. Son algunas de las actividades que puedes realizar desde tu hogar mientras nos encontramos resguardados ante la pandemia del coronavirus.

Frente a la emergencia sanitaria por la que estamos pasando como pobladores del planeta tierra, muchas son las medidas implementadas para evitar la propagación del virus, por lo que nos toca resguardarnos en nuestros hogares y los panoramas online son una alternativa al no poder salir de casa.

La idea es no salir de casa y exponerte en lugares públicos, así que es hora de hacer uso de la era digital y disfrutar de los beneficios gratuitos que se están ofreciendo en la web. Te contamos algunas alternativas.

Museos

El Museo Nacional de Bellas Artes ofrece la oportunidad de acceder a una galería virtual de cuadros realizados tanto por artistas nacionales como internacionales. (www.mnba.gob.cl/).

El Museo Histórico Nacional de Santiago, por su parte, que custodia objetos patrimoniales que abarcan desde la época precolombina hasta la década de 1970, da la posibilidad de realizar un recorrido virtual por cada rincón del espacio. (servicios.museohistoriconacional.cl/tour-virtual-360o)

El Museo Numismático del Banco Central tiene a través de su página web la posibilidad de hacer una lectura cronológica e iconográfica de la historia económica y política de Chile. (www.museobancocentral.cl)

En Italia el Museo del Vaticano ofrece a los "visitantes virtuales" la posibilidad de visitar y conocer la Capilla Sixtina. El edificio tiene en su techo curvo un fresco pintado por el famoso Miguel Ángel entre 1508 y 1512. (www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html)

Uno de los museos más visitado en el mundo, el Museo del Louvre, ofrece visitas completamente gratuitas: Antigüedades de Egipto, Restos del Foso del Louvre y Galerie D'Apollon. (www.louvre.fr/en)

En la página web (www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/) puedes hacer un recorrido por "La Casa Azul" de Frida Kahlo, sus salas y jardines. La propiedad fue habitada por la pintora y su marido Diego Rivera.

Ballets y óperas

La Municipalidad de Santiago ha dispuesto una propuesta digital llamada "Municipal Delivery", donde ofrecerá algunos títulos de manera gratuita a partir del 20 de marzo; dentro de las obras que se presentarán se puede mencionar: "Cascanueces", "Papelucho en la ópera", "El barbero de Sevilla", "El lago de los cisnes" y "El Cristo de Elqui".

La Ópera Estatal de Viena te permitirá disfrutar a través de la página web vía livestream (www.staatsoperlive.com), grandes funciones como "Romeo y Julieta" o "El ocaso de los dioses".

Si lo tuyo es la lectura el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, pone a tu disposición mas de 60 mil libros y audiolibros, bien sea desde tu Tablet o celular, en la página web: www.bpdigital.cl.

La Opera Metropolitana de Nueva York va a tener streams gratis. Cada noche a las 7:30pm EST mostraran una ópera nueva, y estará disponible durante 20 horas. La página es www.metopera.org

El calendario de esta semana:

Lunes: Carmen

Martes: La Boheme

Miercoles: Il Trovatore

Jueves: La Traviata

Viernes: La Fille du Regiment

Sabado: Lucia di Lammermoor

Domingo: Eugene Onegin

La Filarmónica de Berlín abre gratuitamente su

Ante el cierre de su casa, la Philarmonie, debido a la epidemia de coronavirus que asola el planeta, la Filarmónica de Berlín ha decidido contrarrestar este silencio forzoso permitiendo el acceso gratuito a su Digital Concert Hall durante un mes

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c

Por si alguien se aburre y no sabe con qué entretenerse en casa, hay en marcha toda una serie de iniciativas:

• La editorial Hearst España ofrece todas sus revistas de acceso gratuito online: 10 minutos, harper’s bazaar, esquire, que me dices, elle, Cosmopolitan, mi casa, nuevo estilo, men’s/women’s health, fotogramas… http://www.hearst.es/sala-de-prensa/hearst-espana-ofrece-acceso-gratuito-a-sus-revistas

• Festival me quedo en casa y cuarentena fest: muchos artistas a través de sus perfiles de Instagram harán directos de unos 30 min como si de un concierto acustico privado se tratase. Los horarios: https://todoindie.com/yo-me-quedo-en-casa-festival/

https://twitter.com/CuarentenaFest/status/1238379722096115714?s=20

• Se puede también ver teatro online, estas son las obras disponibles: http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice

• Algunos autores, como el dibujante de comics El Torres o los autores de El bosque han subido todos sus libros/comicsgratis pa quien los quiera disfrutar, lo mismo tu autor favorito lo ha hecho https://twitter.com/ElTorres72/status/1238204925550657536?s=08, http://elvosque.es/comic/

• Movistar lite estará durante un mes gratis debido al coronavirus https://www.elespanol.com/bluper/noticias/movistar-ofrecera-contenidos-gratis-mes-coronavirus

• La empresa italiana de videojuegos runehead, ha subido un montón de keys gratis para todos sus juegos en steamy otras plataformas, según se van usando las van tachando, todavía quedan unas pocas al final https://as.com/meristation/2020/03/12/noticias/1584044768_757626.html https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGykxwnbifViucYnXnp9kyiIRfbFKuMxYxcWDP5uD38/htmlview?sle=true&pru=AAABcPepBaU*isyYvihEvoKV2Uh3FQ3epw#gid=0

• Si eres socio de la biblioteca tienes la posibilidad de acceder al catálogo de efilm, un Netflix de las biblios, cada comunidad tiene su propio catálogo: https://efilm.online/

• Para los que teletrabajan, pccomponentes ofrece asistencia remota gratuita si les envías un certificado de empresa de que estas teletrabajando para no saturar los servicios. https://soporteonline.pccomponentes.com/select-free.html

• El museo del prado, el reina Sofia y el Thyssen ofrecen contenido audiovisual y explicación de cuadros a través de sus webs para quien le interese

• La editorial Perrolokogames libera su juego de mesa dirty fridge en pdf para quien quiera imprimirlo y ponerse a jugar