El inspector Vallejo respondió a través de sus redes sociales a un duro palo que le lanzó Helhue Sukni, quien lo acusó de querer colgarse de su fama.



Esta polémica surgió en el contexto del asesinato de la narco reina en Padre Hurtado, quien había sido defendida ante la justicia por Sukni.



Inspector Vallejo se lanza contra Helhue Sukni



“El inspector Vallejo era PDI, o como le decimos en el mundo del hampa, un ‘rati’. Señor Vallejo, no hay oportunidad en la que no hable de mí. ¿Se quiere colgar de mí, quiere salir en la tele, ser influencer? ¿Qué quiere ser? Siempre se anda colgando de mí, ahora de nuevo. No hay cosa que yo diga que él no se cuelgue de mí. ¿Sabe qué? Yo a usted no lo conozco, nunca lo vi en la televisión”, señaló la abogada hace algunos días.



Ante esto, el ex PDI respondió a través de su cuenta de Twitter.



“¡No digas disparates, abogada! Los únicos que se ‘cuelgan’ de la ‘fama’ que usted cree tener son los narcos que usted endiosa y que se esfuerza en exhibir como ‘víctimas sociales’ y ‘santas palomas’ ¡Despierte! Siempre habrá más de un productor irresponsable que la invite a algún programa, porque Chile pasa por su peor momento de decadencia moral y porque no faltan los amantes de las drogas que siempre le abrirán camino”, escribió.



Bajo esta misma línea el profesional abrió un hilo donde dijo. “Lo cierto es que usted está lejos, muy lejos, de transmitir un mensaje que la honre como profesional o como chilena. No siga amparándose en su legítimo derecho de defender en tribunales a quien le de la gana, que nadie le niega, para entregar al público una perorata que olvida que sus clientes son la peor lacra que sufre nuestra sociedad y que las ‘inocentes’ substancias que trafican pudren, literalmente, a miles de jóvenes, hogares y barrios en todo Chile”.



Finalmente expresó que “la droga no es sinónimo de exitismo y defender personas en un juicio no es lo mismo q entregar, con la mayor de las inconsciencias, un mensaje que termina, sin que usted pareciera darse cuenta, incentivando lo que más daña al país. ¡Recapacite, si es capaz de hacerlo!”.