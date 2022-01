¡Insólito! Personal de salud reveló que duermen armados por inseguridad en Colchane

“No sé qué calidad de persona está llegando, nos están robando, ingresando a la posta, acá los funcionarios están durmiendo con cuchillos”, indicaron.

Esto superó todos los límites. Un grupo de funcionarios de la salud de Colchane denunciaron estar durmiendo con cuchillos en su lugar de trabajo debido a la inseguridad provocada por la crisis migratoria que afecta a la zona, ubicada en la frontera con Bolivia.

Los trabajadores acusan que se han levantado asentamientos y carpas en la plaza principal, la cual colinda con el centro asistencial.

“No sé qué calidad de persona está llegando, nos están robando, ingresando a la posta, acá los funcionarios están durmiendo con cuchillos. No sé hasta cuándo vamos a seguir así”, indicó Cinthia Olivares, encargada de la urgencia del Consultorio General Rural de la comuna.

“Me da miedo cruzar la plaza porque se ponen a tomar, a drogarse acá afuera de la posta. Nosotros llamamos a carabineros, se logra que se puedan ir un rato pero ya después vuelven. Al lado de la posta había un puesto donde se ponían las charqueras (vendedoras de charqui) y lo están utilizando los venezolanos como refugio, ahí se ponen a tomar”, añadió Olivares, según informó 24 Horas.

En la misma línea, Yanitza Guerra, quien trabaja como técnica de salud, informó que “duermo con un cuchillo, porque duermo sola en la posta”.

“El vivir con el temor de que se metan a la posta, que entren a robar medicamentos o cualquier otra cosa, me da miedo, porque me ha tocado atenderlos y con agresividad me responden”, añadió.

Guerra afirmó que “no se puede dormir tranquila al saber que ellos están afuera de la posta. Yo me voy a ir, la verdad, estoy mal físicamente, mentalmente. Encuentro que tampoco tenemos la seguridad que se necesita, más si ahora ellos están en una toma al lado de la posta. La verdad prefiero mil veces trabajar en Iquique o en Hospicio, pero a Colchane yo me voy a ir por esta situación”.

Por otro lado, el doctor Gonzalo Vera explicó que “los más antiguos, como yo, conocemos más o menos la situación, pero la mayoría de los funcionarios son nuevos. Hay muchos funcionarios y trabajadores que están uno o dos días y luego se van porque no se sienten seguros, incluso hay gente que no quiere ir a trabajar por la misma situación de la pandemia y la crisis migratoria, que se complementan entre las dos”.

Yolanda Flores, directora de salud municipal de la comuna, cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno.

“No tienen capacidad para albergar a toda la gente, la gente está en la plaza, se meten a las casas, sacan insumos y materiales de cualquier vivienda por necesidad (...) nos estén violentando nuestros derechos de vivir en paz y seguridad”, concluyó.