¡Insólito! "Negro" Piñera lanzó duras críticas a su hermano por paseo sin mascarilla en Cachagua

Un particular momento se vivió en el programa "Socios" de Instagram Live, luego que sus animadores, Francisco Saavedra y Stefan Kramer, realizaron una pitanza telefónica a Miguel "Negro" Piñera, quien no tuvo reparos para reflexionar de forma crítica la imagen en que se le ve a su hermano, el Presidente, sin mascarilla en la playa de Cachagua.

Pancho llamó al artista a través de su celular y al contestar, el comediante rápidamente imitó al Presidente: “Miguel te habla tu hermano Sebastián, necesito saber si la mascarilla se me quedó en tu casa”.

De inmediato, el Negro notó que se trataba de Kramer y le respondió como si fuera el propio Sebastián Piñera. “¿Estamos al aire?”, preguntó, a lo que el imitador insistió en que “mira dime rápidamente si tienes la mascarilla o no”.

“Perrito le dije, le dije, ‘hermanito, no te saques la mascarilla’. Ya se lo dije ya, pero es que mi hermano es porfiado”, aseguró Miguel Piñera. Además, insistió diciendo que: “Le dije, le dije, pero no me hace caso (…) Sebastián escúchame hermanito lindo. Tú sabes que te quiero mucho, pero por favor, ¡no te saques la mascarilla, papá!”, concluyó.