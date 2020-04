¡Insólito! Chilena residente en Suecia le corresponde Bono Covid-19

La acaudalada mujer exigió a las autoridades nacionales revisar bien los antecedentes de las personas antes de entregar beneficios.

Una grave denuncia dio a conocer María Isabel Tureo, ciudadana chilena que actualmente vive en Suecia, quien reveló que recibió el Bono Covid-19, por parte del Estado.

La compatriota explicó que "yo no entiendo cómo lo pude recibir estando yo 10 años fuera de Chile. Yo no sé cómo pueden ver a las personas que realmente lo necesiten".

La acaudalada mujer explicó que "tengo dos casas en Chile, una en Villa Radiata y otra en Carampangue (Arauco), tengo tres vehículos, pago patente y todo lo que corresponde, tengo personas que me trabajan, les pago sueldos, tengo dos nietos inscritos a mi nombre y soy yo la que pago en cada uno de ellos 210 mil pesos de colegio particular y eso yo creo que debe estar registrado".

Tureo reveló que actualmente se dedica a la filantropía, entregando aportes a personas que lo necesitan, y sus hijas en Chile se encargan de corroborar los datos de quienes necesiten ayuda.

"Encuentro que realmente el Gobierno tiene que arreglar el problema porque yo he ido a mi municipalidad para que arreglen mi tema. Fui a Chile en 2017 a pedir un documento y arreglé mi situación, pero a la vez salgo con el bono Covid-19. El sistema no ha hecho su trabajo", reclamó.

María Isabel confidenció que ella cobró el bono, pero que le entregó el doble a dos familias que lo necesitaban y que no fueron beneficiadas en la comuna de Arauco.

"Me da pena cuando me pongo a mirar las redes sociales y veo que a los adultos mayores o a otras personas no les tocó el bono y realmente lo necesitan y no tienen qué comer. Me pone muy triste, yo siempre estoy apoyando", detalló.

Ante las reiteradas denuncias, Contraloría de la República confirmó que inició una investigación al respecto.