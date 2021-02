Ingeniero es principal sospechoso de la quema de vehículo policial en Bellavista

Desde la institución informaron que lograron detener, además, a otras 45 personas por distintas hechos delictuales en medio de las protestas del pasado viernes.

Carabineros informó que durante la violenta jornada de enfrentamientos que se registró el pasado viernes en el sector de Plaza Baquedano hubo 45 personas detenidas, de los cuales, uno fue sindicado como el autor del incendio que afectó a un carro policial.

"Carabineros realiza el balance de 45 detenidos, de los cuales tres fueron sorprendidos en el lanzamiento de artefactos incendiarios, uno de los cuales sindicados como el autor material del lanzamiento de un artefacto que termina en el incendio del furgón institucional", anunciaron desde la institución.

Se trata de un ingeniero, de 34 años, que fue detenido por lanzar una bomba molotov e incendiar el vehículo de Carabineros, lo cual fue grabado por una cámara de un funcionario encubierto. El joven será imputado por los delitos de homicidio frustrado a Carabineros, lesiones graves y hurto, debido a que se le encontró portando especies sustraídas a los policías.

En esta línea, el general Jean Camus, jefe (s) de la Zona Metropolitana, señaló que "es un sujeto que no tiene antecedentes penales, no tiene detenciones previas y que, además, tiene una carrera profesional y no tiene antecedentes previos, pero sí contamos con material gráfico bastante decidor respecto a su participación en los hechos que se le están imputando".

"El resto de los detenidos por desórdenes, y que, conforme a su diversa gradualidad, fueron dejados en libertad o pasaron a control de detención", puntualizaron. Dos de ellos fue por lanzar bombas molotov.

Además, lamentaron que "32 integrantes de la institución resultaran con distintos tipos de lesiones; de ellos, dos con resultados de lesiones graves, y uno se encuentra hospitalizado en el Hospital de Carabineros producto de diversas fracturas en el rostro".

Finalmente alertaron del robo de armamento fiscal. Sin embargo, afirmaron que tienen imágenes que serán revisadas para identificar a quienes estén involucrados