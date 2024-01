La influencer Anita Alvarado se volvió tendencia durante las últimas horas en las redes sociales. Esto tras subir un video a su cuenta de Instagram con un detalle que no pasó desapercibido entre sus fans. Albarado compartió un registro para avisar que, en enero y febrero, estará en Viña del Mar vendiendo sus ya clásicos frutos secos.



Y, aprovechando el momento, quiso promocionar un local al que había pasado a comer en la Playa El Sol, justamente donde estaba grabando el video. Sin embargo, al momento de mencionarlo, olvidó su nombre. “¿Adivinen qué? Estamos en un restaurante de comida italiano, maravilloso aquí en Viña del Mar… ¿cómo se llama el restaurante?”, le consultó en ese momento al mesero que la atendía.



Influencer vs Haters



Aunque pudo parecer un detalle, el descuido de Anita no pasó desapercibido. Inmediatamente la publicación se llenó de comentarios que buscaban chaquetear a la influencer. Varios la acusaron de “hacer canje” y olvidarse de un detalle tan esencial como el nombre del lugar que estaba promocionando.



“Anita toda la buena onda, pero sabes… sería bueno cuando hables de un lugar donde estás, ya sea canje (imagino) o lo quieras promocionar ‘por gusto’, aprendas el nombre y no tengas que preguntarlo. No quedas muy bien parada, poco creíble, una pena. Tómalo o déjalo. Una sugerencia. Suerte”, “está clarita, no sabe dónde come o estaba haciendo publicidad para comer gratis”, fueron algunos de los comentarios.



Sin embargo, Alvarado no se quedó callada ante los múltiples reclamos y le respondió a los haters. “Siempre pago lo que como y jamás pido rebajas en mis comidas. La verdad no tenía porque nombrar al restorán, lo hago porque quiero, además es precioso y se come delicioso”, “la gente cree que es canje y no es así. Yo como donde puedo y quiero” y “los grandes siempre generamos envidia, me encanta”, fueron parte de las respuestas de la influencer.