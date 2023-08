Influencer insultó a trabajadora de su casa por faltar un día

Una influencer, se hizo viral por un polémico video que estuvo dando vueltas por redes sociales, donde se le ve muy molesta por la ausencia de su trabajadora de casa particular, quien ese día no pudo asistir hasta su hogar.

El registro ha generado un tremendo debate en redes sociales, donde los internautas han criticado las palabras de la mujer, calificándola de arrogante e insensible.

La creadora de contenido realizó un importante descargo en un video, señalando que debido a que la asesora del hogar no pudo asistir a limpiar su hogar, ella tendría que realizar las tareas por sí misma, lo que le parecía inaceptable.

Melissa Elias, es el nombre de la influencer, que disparó insensibles comentarios sobre la trabajadora de su casa.

La mujer compartió en las hisotorias de su cuenta de Instagram, en especifico en 'mejores amigos', donde dio rienda suelta a su frustración frente a lo sucedido. El video terminó filtrado para todo el internet.

La joven comienza diciendo que en la mañana la persona que la ayuda con la limpieza del hogar no llegó y aseguró que ni siquiera fue capaz de responder sus mensajes.

Influencer lanzó duros insultos contra su asesora del hogar

“Estoy bien emput... desde que amaneció porque la pendeja que me ayuda a limpiar el depa no vino hoy por sus huevos, no me contesta, y me cag... que tú ya tienes planeado todo tu perro día entorno a una persona, a esta niña ya le tenía una lista de cosas que hacer”, comenzó diciendo en el registro, donde se le ve muy enfurecida.

Siguiendo, reclamó: “Wey yo no lavé los trastes ayer que cociné porque dije mañana viene esta pend... para que los lave, pero los voy a tener que lavar yo”.

“Tuve que ir al perro super, y voy a tener que acomodarlo yo. Voy a tener que lavar yo, porque el viernes vino y le dije lava y me dijo 'ay no el martes lavo', y no vino...ahora lo voy a tener que hacer yo”, concluyó diciendo, mientras reclamaba por todas las labores que tendría que hacer.

El registro se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios mostraron estar en contra de la actitud de la mujer, criticando que su reacción fue excesiva. Además, rechazaron que haya insultado de esa forma a la su trabajadora.