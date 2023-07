Influencer denuncia grave caso bullying por su outfit de Barbie

El influencer mexicano, Ernesto Romanov, está acostumbrado a compartir recomendaciones de ropa y estilo en redes sociales, como la mayoría de los creadores de contenido, él decidió asistir al estreno de la película de Barbie.

El joven decidió asistir con un atuendo acorde a la ocasión con una camisa y sandalias rosas. El momento tenía que ser pura alegría, pero finalmente le provocó una profunda tristeza.

Según contó el influencer en un video de TikTok, un reportero del medio Noticias Sur de Texas y Matamoros le tomó varias fotografías, sin avisarle, lo que terminó convirtiéndose en un meme que afectó al creador de contenido.

“Una página hizo unas publicaciones que provocaron que mucha gente me dijera cosas que me lastimaron”, comentó Ernesto.

“Pero lo que más me lastima”, señaló, “es que una página así de seria, una página de noticias, tome fotos de mi trasero, que me tome fotos de atrás, con afán de hacer bullying, y que me tome fotos sin mi consentimiento dentro de un negocio adonde yo voy a disfrutar, con afán de pasar rato, de estar bien”.

“No me parece justo que yo estando dentro de Cinépolis, llegue un sujeto y me tome fotos”, recalcó el influencer. “Si hubiera estado haciendo un en vivo, mostrando el auge de la película, es válido. Pero ya tomarme fotos a mí de frente, donde yo estoy distraído, y todavía regresarse a tomar fotos de mi parte trasera y de las demás personas a mi lado… ¿Con qué afán tomas estas fotos?”.

Ernesto lamentó toda la situación: “No era mi plan salir así y ser la burla de mucha gente que no me conoce. No era plan que yo fuera a un lugar al que siempre voy y que se vuelva una pesadilla para mí (...); ni siquiera había salido de ver la película y ya tenía miles de mis amigos, conocidos y de gente que desconozco, avisándome que me estoy viendo un meme en redes sociales”.

“Triste y vulnerado. No me afectará tanto. Tengo la fortaleza de salir. Pero esta noche yo no duermo tranquilo”, reveló el influencer.

Finalmente el video que el creador de contenido había subido a su cuenta de TikTok, fue eliminado.

Pero en internet, nada se pierde y varios volvieron a subir el registro a redes sociales.