Una influencer confesó que solo tiene citas con hombres ricos, ¿ cómo comprueba eso? la joven les pide su información bancaria en la primera salida.

Según consignó el New York Post, la mujer es Sofia Franklyn, quien en su podcast "Sofia with an F", reveló su curiosa solicitud hacia los hombres.

"No bromeo. A los tres últimos chicos con los que he salido les he pedido los datos de su cuenta bancaria en la primera cita", contó la joven de 31 años.

"Yo no juzgo las acciones de la gente. Me fijo en la intención que hay detrás". Así que, ¿por qué pides eso?", le consultó el invitado a su podcast, Leo Skepi, de 25 años.

"Tengo un trabajo. Tengo mucho éxito. Así que creo que tengo todo el put... (sic) derecho a preguntarme: 'Hola, ¿estamos al mismo nivel o estoy perdiendo el tiempo?'", contestó la influencer.

La influencer decidió subir ese pedazo de la entrevista a sus redes sociales y tuvo que recibir todo tipo de críticas y comentarios.

"Tú tienes toneladas de dinero, ¿por qué importa lo que gane él?", le reclamó un internauta.

Influencer se defendió de los malos comentarios

"¿Y si, a los ojos del rico, tú eres la luchadora que apenas cumple sus expectativas?", comentó otro usuario de Tiktok.

A pesar de los malos comentarios, también hubieron muchos que la defendieron "¡Absolutamente 300% de acuerdo! Te mereces tener un hombre a tu mismo nivel!", indicó un seguidor. "¡Sí, esto es imprescindible!!!", dijó otro.

Finalmente, Sofia en su defensa declaró que "Creo que solo estoy siendo eficiente".