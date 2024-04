Impacto ha generado en redes sociales el caso de Basti Lolein, un influencer que denunció que fue drogado y abusado durante un viaje a Colombia. El joven de 22 años fue agredido mientras paseaba por Bogotá con un acompañante y decidió dejar todo lo ocurrido grabado para exponer lo poco segura que puede ser la ciudad y alertar a futuros turistas. “Sufrí ayer un ataque sexual, me drogaron, me robaron” partió diciendo el joven desde un centro asistencial.

“Me estoy haciendo los exámenes para ver si es abuso sexual. No he tenido contacto en redes sociales hace mucho. Me da mucha pena hablar de esto porque es complicado, pero quiero que sepan que estoy bien”, complementó para luego realizar un live contando más en detalle lo que le ocurrió y cómo operó la persona que lo atacó.

¿Qué contó el influencer sobre el ataque que vivió?

“Perdonen si hablo así, pero estoy con un tipo de medicación para enfermedades de transmisión sexual. Al parecer es fuerte. Ayer salí a conocer Bogotá y simplemente una persona me invitó a conocer la ciudad, un plan muy buena onda. No andaba con muchas cosas, así que no pensé lo que iba a pasar”, relató con la voz entrecortada en el video.

Luego señaló que se comenzó a sentir mal tras tomar un jugo. “Me ofreció jugo, tomé, se me empezó a acercar un poco más, me empezó a tocar las piernas, las manos y tuvo una confianza más cercana a mí. Después de eso no recuerdo nada más. Me quedé dormido. Desperté sin mis cosas, teléfono, plata y un poco menos de ropa. Salí a buscar ayuda, pero nadie me ayudó. Al parecer, por lo que tengo entendido, estas cosas están organizadas”, describió.

“Me tuvieron que hacer exámenes por abuso sexual, que son horribles. El examen de droga arrojó positivo a dos, que me hicieron perder la conciencia. Estamos en espera del resultado del abuso. No pensé nunca que iba a terminar en algo así. Me robó todo mi dinero, mi teléfono, que para mí es todo porque es mi trabajo, así me mantengo”, complementó mostrándose bastante afectado.

Así mismo el influencer mencionó que se quedaría en Colombia para resolver algunos trámites y dio a conocer que durante su infancia también había sufrido episodios de abuso, pero que esta vez alzaría la voz. “Ahora no me voy a quedar callado y voy a tratar de hacer lo que más pueda y no voy a dejarme caer nuevamente. Muchas gracias a todos sus comentarios”, cerró.