Influencer asegura que fue humillada en un mall por su vestimenta

Jaiane Lima, influencer brasileña, acusó en sus redes sociales que fue humillada y discriminada mientras visitaba un centro comercial de su país por la vestimenta que utilizaba.

La denuncia la realizó mediante su cuenta de Instagram, donde comentó que "fui a un centro comercial y me humillaron. Vivo en la costa, había una sensación térmica de 30 grados, tuvimos la idea de hacer un video, como hacen muchas influencers".

En la publicación, la influencer asegura que solamente se grabó a ella visitando tiendas y algunas partes del recinto, esa situación habría provocado la incomodidad en algunos de los guardias de seguridad, aunque ella afirma que fue su pronunciado escote.

"Yo no grabé en ninguna tienda desnuda, nada que viole la ley o que merezca para ser humillada ante todos", lanzó la brasileña.

Jaiane Lima

Según su relato, "un hombre de unos 2 metros de altura vino ladrándome, quería coger mi celular, llamó a otros dos guardias de seguridad y me sacudió completamente, todo el centro comercial me estaba mirando y parecía que me había arrastrado por haber robado una tienda o cometido un crimen".

"Es muy triste ver como sufrimos las mujeres. La gente que respeta a una mujer entiende que se puede ser lo que quiera, ser ama de casa o llevar escote, merecemos respeto", señaló Jaiane Lima.

Incluso contó que los guardias le realizaron comentarios inapropiados como uno que le dijo "tan pronto que entraste a las compras con esa ropa ya te estaba viendo".

"Empecé a grabarlo, cuando dijo que estaba obligado a acompañarlo a él y a los otros dos guardias de seguridad a una habitación, estaba muy asustada, solo podía pensar en lo peor, cuando llegué me obligó a borrar todos los videos de mi teléfono, sus videos siendo completamente asqueroso, gracias a Dios me las arreglé para salvar algunos en iCloud pero muchos se perdieron", indicó la influencer.

"Todo esto fue absurdo (...) y estoy publicando las cosas que logré salvar, mi acompañante estaba extremadamente nerviosa, pero ella logró filmar algunas cosas también", afirmó.

La influencer también dio una reflexión sobre esta situación que vivió "todavía hay muchos hombres que piensan que nosotras las mujeres tienen que ser como quieren y servir su voluntad".

La brasileña en su relato no especificó en qué centro comercial de su país se registró el incidente.

Revisa las palabras de la influencer brasileña